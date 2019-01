Pelo menos três feridos em explosão seguida de incêndio na Universidade de Lyon

Pelo menos três pessoas ficaram feridas numa explosão de botijas de gás, seguida de um incêndio no terraço da Universidade de Lyon, em França. Segundo um tweet da própria universidade, o incêndio desta quinta-feira já está controlado e os ferimentos das vítimas são ligeiros.

De acordo com as autoridades, citadas pela agência Reuters, o incêndio teve origem na explosão de uma botija de gás. Testemunhas no local dizem ter ouvido várias explosões. Foi também delimitado um perímetro à volta da universidade, incluindo a biblioteca científica.

Point situation #IncendieMendel : À ce stade, il y a 3 blessés légers.

Interdiction d'accès pour les bâtiments Déambulatoire, Mendel, Berthollet, Omega. Les autres bâtiments peuvent être ré-intégrés. Le feu est sous contrôle. — Université Lyon 1 (@UnivLyon1) January 17, 2019

Já há vídeos da explosão a circular nas redes sociais. As imagens mostram uma nuvem de fumo a sair do terraço da universidade, seguindo-se uma grande explosão. Apesar de ainda não serem conhecidas as causas concretas do incêndio, uma análise preliminar revelou que tudo aconteceu enquanto decorriam trabalhos de construção na zona próxima da biblioteca.

Important incendie sur la campus de la Doua au Nord de Lyon pic.twitter.com/XkMiGOPc9D — Florent Derue (@florentderue) January 17, 2019

(em atualização)

