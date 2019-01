Prémios Laureus. Djokovic, Mbappé, Modric… Veja aqui a lista completa dos nomeados

O tenista sérvio Novak Djokovic, os futebolistas Kylian Mbappé (França) e Luka Modric (Croácia), o piloto britânico Lewis Hamilton, o atleta queniano Eliud Kipchoge e o basquetebolista norte-americanos LeBron James foram esta quinta-feira nomeados aos Prémios Laureus.

Segundo divulgou a organização, os seis atletas disputam o prémio de melhor desportista masculino do ano, disputado pelo novo recordista mundial da maratona, Kipchoge, o líder do ranking ATP de ténis Djokovic, o campeão do mundo de futebol Mbappé, pela França, o Bola de Ouro 2018 Modric e ainda James. O português Cristiano Ronaldo tinha sido nomeado em 2009, 2014, 2015, 2017 e 2018, ficando este ano de fora, depois de dois anos seguidos entre as nomeações ao Laureus.

Na lista feminina de desportista do ano, destaque para a esquiadora e snowboarder checa Ester Ledecka, mas também para a ginasta norte-americana Simone Biles, as tenistas Angelique Kerber (Alemanha) e Simona Halep (Roménia), a alpinista norte-americana Mikaela Shiffrin e a suíça Daniela Ryf (triatlo de longa distância).

Os Jogos Paralímpicos de Inverno PyeongChang2018 também figuram na lista de nomeados, com a nomeação da seleção olímpica da Noruega na categoria de equipa do ano, ou da esquiadora italiana Sophia Goggia (revelação).

Os galardões serão atribuídos em 18 de fevereiro, numa cerimónia no Mónaco, depois dos votos de 66 membros da Laureus World Sports Academy sobre os méritos desportivos ao longo de 2018. Os prémios Laureus são atribuídos desde o ano 2000, tendo Lisboa acolhido a organização das edições de 2004 e 2005.

Atleta masculino do ano:

Luka Modric (Cro, futebol)

Kylian Mbappé ( Fra , futebol)

Fra Lewis Hamilton (GB, automobilismo)

Novak Djokovic (Ser, ténis)

Eliud Kipchoge (Que, atletismo)

LeBron James (USA, basquetebol)

Atleta feminina do ano:

Mikaela Shiffrin (USA, alpinismo)

Simone Biles (USA, ginástica)

Simona Halep ( Rom , ténis)

Rom Angelique Kerber (Ale, ténis)

Daniela Ryf ( Sui , atletismo)

Sui Ester Ledecka ( CZE , esqui)

Equipa do ano:

Equipa francesa no Mundial2018 (futebol)

Mercedes-AMG Petronas (Fórmula 1)

Equipa europeia na Taça Ryder (golfe)

Golden State Warriors (USA, basquetebol)

Seleção olímpica de inverno da Noruega

Real Madrid (Esp, futebol)

Revelação do ano:

Ana Carrasco (Esp, motocislismo)

Sofia Goggia ( Ita , esqui)

Ita Jakob Ingebritsen ( Nor , atletismo)

Nor Naomi Osaka ( Jap , ténis)

Jap Geraint Thomas (GB, ciclismo)

Briana Williams ( Jam , atletismo)

Regresso do ano:

Yuzuru Hanyu (Jap, patinagem artística)

Mark McMorris ( Can , snowboard )

Can snowboard Bibian Mentel-Spee ( Hol , snowboard )

Hol snowboard Vinesh Phogat ( Ind , luta livre)

Ind Lindsey Vonn (USA, esqui)

Tiger Woods (USA, golfe)

Paralímpico do ano:

Henrieta Farkasova (Svk, esqui)

Diede de Groot ( Hol , ténis adaptado)

Groot Hol Brian McKeever ( Can , esqui cross-country )

Can cross-country Oksana Masters (USA, esqui cross-country )

cross-country Grigorios Polychronidis ( Gre , boccia )

Gre boccia Markus Rehm (Ale, atletismo)

Desportista de ação do ano:

Maya Gabeira (Bra, surf)

Gabriel Medina (Bra , surf)

Anna Gasser ( Aut , snowboard )

Aut snowboard Stephanie Gilmore ( Aus , surf)

Aus Chloe Kim (USA, snowboard )

snowboard Shaun White (USA, snowboard )

Continuar a ler