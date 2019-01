Sismo com magnitude de 2,8 sentido na ilha açoriana de São Miguel

Um sismo com magnitude 2,8 na escala de Richter foi sentido esta quarta-feira no concelho de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, informou em comunicado o Centro de Informação e Vigilância Sismolvulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o sismo foi registado às 16h40 locais (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de seis quilómetros a sul-sudoeste de São Brás.

“De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em Água d’Alto, S. Pedro, S. Miguel e Ribeira Seca, concelho de Vila Franca do Campo”, acrescenta o CIVISA, que continua a acompanhar o evoluir da situação.

Continuar a ler