Vídeo mostra homem disfarçado de guarda civil a roubar 3 mil euros de um banco em Badajoz

O vídeo é claro. Nele vê-se um guarda civil espanhol a entrar numa agência do La Caixa, em Olivença, Badajoz, e a usar de uma pistola para assaltar o banco. Afinal tratava-se de um homem de 52 anos que se disfarçou com um uniforme da força policial espanhola e que acabou por ser preso na terça-feira, dia 14.

De acordo com o jornal El Español, o assaltante roubou na segunda-feira, por volta das 8h45, 2.940 euros, ao balcão da sucursal bancária. A polícia de Badajoz recebeu pouco depois uma chamada anónima a referir o assalto e, já no local do crime, acabou por ter a ajuda preciosa das imagens de videovigilância para identificar o autor do roubo, conta o El País.

O homem, com vários antecedentes criminais, acabaria por ser detido num hotel em Olivença, tendo a polícia recuperado 1.800 euros do montante roubado.

