“10 year challenge”. As imagens do mais recente fenómeno da Internet

O desafio tornou-se viral com a viragem do ano. Nas diferentes redes sociais — seja Facebook, Twitter ou Instagram — começaram a surgir fotomontagens com dois retratos, com dez anos de diferença entre eles, de uma mesma pessoa. “10 Year Challenge” (“desafio dos 10 anos”, em português) é, por estes dias, tendência que invade a internet. Não são apenas os utilizadores comuns que optam por partilhar as suas imagens, mas também famosos, nacionais e internacionais, responderam ao desafio.

Mais do que partilhar o antes e o depois, volvidos 10 anos, há quem tenha escolhido usar o desafio para mostrar o impacto de uma década no planeta. A hashtag #10YearChallenge que, entretanto, ganhou contornos globais também está a ser usada para despertar a consciência ambiental dos internautas, com imagens de glaciares derretidos e ursos polares famintos a circularem nas redes sociais.

Na fotogaleria encontra algumas das imagens que melhor expressam o desafio: das caras conhecidas no meio português a famosos de Hollywood, passando por memes e mensagens ambientalistas.

