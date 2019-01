Artigo 13. Impasse nas negociações. Portugal votou contra numa reunião no Conselho da União Europeia

Foram canceladas as negociações entre a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia quanto ao texto do artigo 13, avançou no Twitter a eurodeputada alemã Julia Reda. A informação foi confirmada pelo Observador. As negociações foram canceladas durante uma reunião esta sexta-feira no Conselho. Portugal votou contra a nova diretiva nessa reunião.

The trilogue negotiation planned for Monday has apparently been cancelled by the Council. There may still be a trilogue before the election, if Council can agree on a text later. I'll blog as I get more news. #SaveYourInternet #Article13 — Julia Reda (@Senficon) January 18, 2019

As discussões dos trílogos sobre a nova diretiva da União Europeia dos direitos de autor no mercado único digital estavam agendadas para segunda-feira, 21 de janeiro, mas foram canceladas pelo Conselho da União Europeia. De acordo com Julia Reda, Portugal votou contra a nova diretiva por não concordar com o texto proposto pela presidência romena do Conselho. Fonte envolvida no processo diz que Portugal tomou essa posição porque “a proposta da presidência romena criava tantas mitigações às responsabilidades das plataformas que acabava por deixar tudo mais ou menos como estava”.

