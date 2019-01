Comissão Europeia confirma chegada de bactéria que ataca as oliveiras e amendoeiras a Portugal

Portugal informou oficialmente a Comissão Europeia da presença da bactéria Xylella fastidiosa em plantas de lavanda no jardim de um zoo em Vila Nova de Gaia, Porto, disse esta sexta-feira à lusa fonte comunitária. A presença da bactéria, que ataca espécies como oliveiras e amendoeiras e para a qual não há cura, foi detetada “em 41 plantas de lavanda num jardim de um zoo — ou seja, não numa zona agrícola — em Vila Nova de Gaia”.

Na sequência da identificação da presença da bactéria, salienta a mesma fonte, estão a decorrer ações para confirmar a origem da infeção, tendo sido também demarcada a área afetada conforme as regras da União Europeia, tendo sido estabelecida uma área demarcada que compreende 100 metros da zona infetada e uma zona tampão circundante de cinco quilómetros, ambas sob forte vigilância.

Por outro lado, foram já destruídas todas as plantas infetadas com a subespécie e restringida a circulação a todos os operadores nas áreas demarcadas (que incluem duas plantações e sete centros de jardinagem) de modo a impedir a saída de plantas específicas. A Comissão Europeia mantém-se em contacto com as autoridades portuguesas e a acompanhar a situação, sublinha a fonte comunitária.

Desde 2015, têm sido detetadas diferentes subespécies da bactéria Xylella fastidiosa em França, Espanha e Itália em espécies ornamentais e também agrícolas. A subespécie multíplex está associada a 58 espécies/géneros de plantas, entre eles, a amendoeira, a cerejeira, a ameixeira, a oliveira, o sobreiro, a figueira e muitas plantas ornamentais e da flora espontânea.

