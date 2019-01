Diga (já) olá ao novo Golf que vai ver em Setembro

Várias fotos-espia têm vindo a confirmar que a oitava geração do Volkswagen Golf está praticamente pronta. Sucede que, até agora, nenhuma das imagens captadas tinha sido suficientemente reveladora para aguçar o apetite. Ora, bastou uma ida ao drive thru de um McDonald’s qualquer, algures na Europa, para grande parte do mistério ser desvendada. Foi aí, apenas com um fino vinil a protegê-la, que foi apanhada uma das unidades de pré-produção. Produção essa que, está já confirmado, vai iniciar-se em Abril, para que o novo Golf possa iniciar as vendas no próximo Outono.

O compacto germânico deverá ser apresentado em “casa”, daqui a cerca de oito meses, no Salão de Frankfurt, onde surgirá lado a lado com o primeiro eléctrico da nova geração da Volkswagen, o I.D. Neo. Mas as imagens registadas pelo alemão Johannes já deixam (muito) pouco deixam à imaginação.

O vinil pretendia simular o mesmo design dos grupos ópticos do modelo que está actualmente nos concessionários. Pura ilusão, pois a próxima geração do Golf exibirá luzes mais finas, quer na traseira quer na dianteira. Aliás, à frente a solução estará muito próxima da estética do Arteon.

Mas é visto de perfil que se notam as diferenças mais evidentes. O pilar C é mais inclinado, o mesmo acontecendo com o óculo traseiro. Por outro lado, a tampa da bagageira parece mais rasgada e os pára-choques de novo desenho.

Porém, a alteração mais notória reside na distância entre eixos, que aumenta claramente. Ao mesmo tempo, o novo Golf parece ser um pouco mais baixo do que a actual geração. Ficamos com a ideia que esta menor altura, aliada a grupos ópticos mais esguios, dará a sensação de estarmos perante um modelo mais largo do que aquilo que realmente será.

