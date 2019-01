Espanha. Homem mata advogada que o defendeu do assassinato da mulher

Primeiro matou a mulher, anos depois é suspeito de matar a advogada que o tentou, em vão, livrar da condenação. Rebeca Santamalia, de 48 anos apareceu morta, esfaqueada, na quinta-feira em Saragoça, Espanha e José Javier Salvador Calvo é o presumível autor do crime. Com 50 anos, condenado em 2003 pelo assassinato da mulher, acabou por se suicidar avança o jornal El Español.

O alerta do desaparecimento da advogada foi dado pelo marido dela esta quinta-feira à tarde. O corpo terá sido encontrado na vivenda de José Javier Salvador Calvo esta madrugada entre a 1h30 e as 2h, noticia o jornal espanhol El Mundo. O corpo apresentava sinais de violência e a polícia está a investigar o caso como violência de género, refere o diário El País. O suspeito ter-se-á atirado cerca da meia noite de um viaduto no Teruel, depois de matar Rebeca, confirma fonte da polícia espanhola à agência Efe.

A vítima tinha sido advogada de defesa de José Calvo num processo em que este foi condenado por matar a mulher a 22 de maio de 2003. José Calvo disparou 11 tiros de caçadeira contra Patricia Maurel, na altura com 29 anos, um dia depois de esta ter apresentado queixa por maus tratos, segundo fontes citadas pelo El Mundo. O cadáver foi abandonado num campo de cultivo perto da aldeia onde viviam, no distrito de Teruel.

José Calvo acabou por confessar o crime à irmã e foi condenado a 18 anos de prisão. A mulher era candidata pelo Partido Popular (PP) à presidência da autarquia e deixou três filhos. Na altura José Calvo disse ter atuado pela “humilhação” a que teria sido sujeito porque, segundo o próprio, a mulher mantinha casos extraconjugais com outros homens, mantendo contatos através da internet, cartas e mensagens de telemóvel.

Jose Calvo tinha saído em liberdade condicional em janeiro de 2017 e a polícia suspeita que manteria uma relação sentimental com a advogada que matou.

