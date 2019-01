EUA e Coreia do Norte: Nova cimeira entre Trump e Kim Jong Un marcada para fevereiro

O presidente norte-americano Donald Trump vai encontrar-se com Kim Jong Un, líder da Coreia do Norte, no final de fevereiro. A notícia está a ser avançada pelo Politico, que cita a Casa Branca. O anúncio chegou depois de um encontro de hora e meia entre Trump e um oficial norte-coreano na Sala Oval esta sexta-feira. De acordo com o Politico, esse oficial levaria uma carta de Kim Jong Un dirigida ao líder dos Estados Unidos.

Num comunicado, a Casa Branca confirmou que “o presidente Donald J. Trump se reuniu com Kim Yong Chol durante uma hora e meia para discutir a desnuclearização e uma segunda cimeira, que acontecerá perto do final de fevereiro”. O documento não esclarece a data do encontro nem o local onde vai acontecer: isso vai ser anunciado “em data posterior”. O Politico diz que há rumores de que a cimeira pode acontecer na Tailândia ou no Vietname.

Além de se ter encontrado com Trump, Kim Yong Chol também esteve com o vice-presidente norte-americano Mike Pompeo e com vários diplomatas conhecidos pelo envolvimento na desnuclearização da Coreia do Norte. Apesar da presença do oficial em território norte-americano ser conhecida, é muito raro que passem de Nova Iorque, onde têm um escritório das Nações Unidas.

Continuar a ler