Eurodeputada Maria João Rodrigues alvo de investigação por assédio laboral

A eurodeputada portuguesa Maria João Rodrigues está a ser investigada por assédio moral pelo Parlamento Europeu, de acordo com uma notícia do Politico. A investigação foi aberta depois de um funcionário ter feito nove queixas separadas contra a socialista, acusando-a de tentar reduzir as horas de trabalho e o salário de uma assistente que tinha estado em licença de maternidade. Maria João Rodrigues também é suspeita de ter pedido a um funcionário em baixa médica para trabalhar durante a noite; e de ter exigido a outros que trabalhassem muitas horas além do horário laboral.

Em declarações ao Politico, Maria João Rodrigues confirmou que “há uma queixa de um assistente” relacionada com “compreensões diferentes dos deveres profissionais de um assistente parlamentar”. “Este é um procedimento padrão para lidar com situações como esta e definir uma boa solução, mas precisamos de esperar pelo resultado final”, acrescentou a socialista, uma das mais respeitadas da sua área e tida como garantida pelo PS nas próximas eleições europeias.

Isso mesmo recorda o Politico, que a descreve como a principal coordenadora do trabalho do grupo partidário em matéria de “política social, era digital e desigualdades”. “Ela tem desempenhado um papel essencial em elaborar a plataforma centro-esquerda para as eleições do Parlamento Europeu em maio”, descreve o jornal. Maria João Rodrigues é também a vice-presidente da Aliança Progressiva de Socialistas e Democratas, o segundo maior grupo no Parlamento Europeu. O primeiro é o Partido Popular Europeu.

De acordo com o Parlamento, o assédio psicológico acontece perante casos de “conduta imprópria” que seja “repetitiva ou sistemática e envolva comportamento físico, linguagem falada ou escrita, gestos ou outros atos que sejam intencionais e que possam minar a personalidade, dignidade ou a integridade física ou psicológica de qualquer pessoa”. São essas acusações que Maria João Rodrigues enfrenta, após queixas feitas em junho de 2018. De acordo com o Politico, já várias pessoas foram entrevistadas no âmbito da investigação.

Esta notícia também foi publicada pelo Expresso. Segundo o semanário português, Maria João Rodrigues é acusada de causar “uma sensação de medo e de humilhação permanentes”, de ter “acessos de fúria constantes e injustificados”, de pressionar as assistentes para que “não engravidem ou abdiquem de parte do salário se o fizerem” e de fazer “ameaças de represálias para quem ousa contestar as regras impostas”.

