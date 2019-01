Evento da Microsoft com desconto de 77,5% para mulheres. Eles pagam 400 euros, elas 90

O evento “Building the Future”, organizado pela Ativar Portugal e promovido pela Microsoft, vai trazer a Portugal nomes influentes da tecnologia como Tim O’Brien ou Gerd Leonhard. Numa medida de discriminação positiva, a organização do evento está a vender bilhetes para mulheres “que trabalharem diretamente com novas tecnologias” com 77,5% de desconto (preço final, 90 euros), em relação ao valor geral, de 400 euros.

Esta iniciativa da Microsoft, que conta também com o apoio da “a Accenture, Axians, EY, KPMG e mais 15 parceiros”, reúne num conjunto de conferências várias “empresas, startups, incubadoras, investidores, investigadores e estudantes”. O objetivo é falar das principais tendências do futuro, como a Inteligência Artificial, a computação quântica e ou cibersegurança.

Segundo a notícia oficial do evento, este é direcionado para “Diretores Gerais, Recursos Humanos, Financeiros, Comerciais, Marketeers ou responsáveis das áreas de Transformação Digital, Tecnologia, Segurança, Privacidade de dados”, além de “audiências mais técnicas. Outras iniciativas, como a Web Summit, e empresas ligadas à indústria tecnológica, costumam também incentivar este tipo de iniciativas para incentivar a participação de mulheres nestas iniciativas, que, nos últimos anos, têm tido maior adesão pelo público masculino.

O Observador tentou contactar a organização do evento esta tarde para saber mais informações quanto ao motivo para a distinção no acesso a bilhetes, até ao momento de publicação deste artigo, não obteve resposta.

Continuar a ler