Geraldes estreia-se nos convocados do Sporting e Diaby substitui Jovane

O avançado maliano Diaby e o médio Francisco Geraldes foram esta sexta-feira convocados para a receção do Sporting ao Moreirense, no sábado, a contar para a 18.ª jornada da I Liga de futebol, ao contrário de Jovane Cabral.

Diaby substitui entre os ‘eleitos’ o extremo cabo-verdiano, que foi suplente não utilizado na visita ao Feirense, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, na quarta-feira, que os ‘leões’ venceram por 2-0.

Francisco Geraldes, que regressou em dezembro de 2018 ao clube, após empréstimo aos alemães do Eintracht Frankfurt, integra pela primeira vez a lista de convocados do treinador holandês Marcel Keizer, que abdicou ainda do guarda-redes Diogo Sousa e do médio Miguel Luís.

O defesa Bruno Gaspar, o médio Battaglia e o avançado Montero continuam ausentes, devido a lesões.

O Sporting, quarto classificado da I Liga, com 35 pontos, recebe o Moreirense, sétimo, com 28, no sábado, em jogo da 18.ª jornada, primeira da segunda volta, no estádio José Alvalade, a partir das 18h00.

Lista dos 18 convocados:

Guarda-redes: Salin e Renan Ribeiro.

Defesas: Coates, Mathieu, Jefferson, André Pinto e Ristovski.

Médios: Petrovic, Gudelj, Bruno Fernandes, Wendel, Francisco Geraldes e Acuña.

Avançados: Nani, Bas Dost, Luiz Phellype, Diaby e Raphinha.

