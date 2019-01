“Hacker do Benfica” ficará em prisão domiciliária

O hacker Rui Pinto, que está a ser acusado de divulgar informações sensíveis do mundo do futebol e não só, esteve perante um juiz húngaro na manhã desta sexta-feira, no tribunal de Budapeste, e ficou a saber que ficará em prisão domiciliária, segundo o Correio da Manhã.

O português terá sido a peça fundamental tanto no projeto Football Leaks como no caso dos e-mails do Benfica mas, segundo notícia do Jornal Económico, a sua detenção terá sido acelerada pelo Ministério Público (que pede a sua extradição) depois de Pinto ter divulgado dados relativos a vários processos judiciais ligados a Jorge Silva Carvalho. As informações sobre aquele que ficou conhecido como o “super-espião” vieram a público através do blogue “Mercado do Benfica” — que, segundo o mesmo jornal também estará associado a Pinto. Em causa está, portanto, a violação de segredos de Estado (por causa da ligação entre Silva Carvalho e os Serviços de Informação e Segurança portugueses) através da divulgação de dados confidenciais e outras informações “sensíveis” sobre a secreta, algo que é considerado crime público.

Segundo o Jornal Económico, estas informações confidenciais foram divulgadas publicamente pelo hacker português há cerca de duas semanas e foi isto mesmo que acabou por acelerar a detenção de Rui Pinto, por suspeitas dos crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo. Existe ainda a possibilidade de o pirata informático poder vir a ser acusado formalmente de violação de segredo de Estado, ofensa punível com uma pena entre dois e oito anos de prisão. Esta medida de coação pode ser agravada, de acordo com a lei, no caso do crime ser praticado em circunstâncias que facilitem a propagação com a ajuda de meios de comunicação social ou plataformas digitais.

Snowden, Assange e… Rui Pinto

Na passada quinta-feira, 17 de janeiro, foi tornado público que William Bourdon e Francisco Teixeira da Mota seriam os dois advogados encarregues de defender Rui Pinto, o homem de 30 anos que últimos tempos trouxe à luz do dia uma série de esquemas e negócios ilícitos desenvolvidos entre alguns dos maiores clubes do mundo, entre eles o Benfica (é o provável responsável pelo desencadear do processo e-toupeira). Numa carta enviada ao jornal Público por Teixeira da Mota e Bourdon, Rui Pinto, o “hacker do Benfica” (ou do Porto, dependendo da perspetiva) confirma a sua identidade e as ligações à tal plataforma online que, desde 2015, tem divulgado informações confidenciais e comprometedoras — no total, estima-se que tenha propagado cerca de 70 milhões de dados desse género.

Há três dias foi noticiada a detenção de Rui Pinto e logo de seguida desencadeou-se uma batalha legal que, apesar de ainda estar no início (pelo menos a que diz respeito direto ao envolvimento do hacker), já começa a intensificar-se. Uma das últimas informações a este respeito — que também nasceu a partir da carta enviada pelos advogados — explica que Pinto irá assumir-se como whistleblower (“delator”, numa tradução livre para português), estatuto previsto na legislação europeia que também foi assumido por Edward Snowden e Julian Assange, quando os dois se viram envolvidos em casos semelhantes.

William Bourdon, um dos nomes apontados pelo Público como sendo advogado de Pinto, ficou famoso por ter defendido tanto Assange como Snowden. O advogado francês virou especialista neste tipo de casos que envolvem o estatuto de whistleblower e até é membro da The Platform to Protect Whistleblowers in Africa, organização que se dedica à resolução deste tipo de situações.

Os advogados reforçaram ainda que vão recusar o pedido de extradição e reforçaram o paradoxo que quase sempre aparece associado a este tipo de casos: para que a verdade de alguns crimes venha ao de cima é preciso que o próprio delator contorne os limites da lei.

Continuar a ler