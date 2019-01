Novas tabelas do IRS. Veja aqui quanto vai passar a descontar todos os meses

As novas tabelas de retenção do IRS (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares) para nova 2019 foram publicadas esta sexta-feira em Diário da República. Clique neste pdf para ver quanto vai passar a descontar no fim de cada mês.

O Correio da Manhã tinha destacado três mudanças principais. A primeira mudança, e uma que já era esperada, é que subiu o montante mínimo a partir do qual o vencimento os trabalhadores começam a pagar IRS, isto porque o Indexante dos Apoios Sociais (IAS) será mais alto no próximo ano — de 428,9 euros para 435,76 euros. Assim, 9150,96 euros passa a ser o montante anual isento de imposto (ou montante mínimo de existência).

Montante mínimo de existência O mínimo de existência prevê que uma pessoa, depois de aplicadas as taxas do IRS, não tenha um rendimento líquido inferior à fórmula 1,5 x 14 x valor do IAS (que este ano é 435,76 euros). Mas estar abrangido por esta regra não significa não pagar IRS. Há casos em que o imposto deixa de ser cobrado, mas, noutros casos, o imposto é devolvido em parte até ao ponto em que uma pessoa fica com o salário líquido de 9150,96 euros de 2019, explicou o Público.

Na sequência desta medida, os trabalhadores para os quais o empregador faz a retenção na fonte e que estejam incluídos no primeiro escalão de IRS (e alguns do segundo escalão), como têm rendimentos anuais inferiores a 9150,96 euros, vão ver uma descida na retenção mensal. A ideia é que os contribuintes possam ter mais dinheiro disponível todos os meses, em vez de receberem o reembolso todo junto ao fim de um ano, referiu o Correio da Manhã. Nestes casos, o valor de retenção que faz com que recebam menos do que o mínimo de existência será reposto ao fim do ano.

A terceira medida é dedicada aos pensionistas, em particular àqueles que têm descendentes a cargo e na mesma morada fiscal: a taxa de retenção desce meio ponto percentual por cada descendente. Assim, os pensionistas ficam em situação contributiva equivalente ao dos trabalhadores com descendentes a cargo.

Os escalões de IRS, que em 2018 passaram de cinco para sete, vão agora ser ajustados nas respetivas taxas e para rendimentos até 40 mil euros anuais.

Duas simulações avançadas pelo matutino mostram as alterações nas tabelas de 2019 :

um trabalhador solteiro com um descendente, que tenha um rendimento bruto mensal de 715 euros, passa a descontar 1,0% (7,15 euros), em vez de 2,9% (20,74 euros);

um casal sem filhos, em que ambos trabalhem e recebam 670 euros brutos cada um, passa a descontar 0,2% (1,34 euros) em vez de 5,7% (38,19 euros);

para os casais com filhos, em que só um dos elementos trabalhe, as reduções nas contribuições serão pequenas.

Continuar a ler