“De consciência tranquila”, Montenegro promete não atacar Rio até às legislativas

Admite a derrota na primeira batalha, promete que não vai voltar a desestabilizar até à batalha final, e ainda recolhe alguns louros: “Acordei um gigante adormecido” chamado PSD.

O crítico de Rui Rio e antigo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, reagiu esta sexta-feira em Espinho, a sua terra natal, à noite agitada que culminou com a relegitimação da liderança de Rui Rio. Diz que está de “consciência tranquila” relativamente ao que se passou no PSD e lembra que o que tinha pedido era eleições diretas. Luís Montenegro continua “disponível para o país e o partido”, mas garante que, daqui até outubro, não vai voltar a exprimir publicamente as suas divergências com Rui Rio. O próximo encontro entre os dois, contudo, já ficou pré-agendado: “Falamos depois das eleições”.

“Apesar das vicissitudes administrativas e apesar de não ter sido convidado, segui de perto o que lá se passou [no Conselho Nacional]. Foi uma reunião muito viva, à PSD, com uma discussão plural e leal”, começou por dizer, dixando passar a ideia de que, mesmo tendo perdido, o seu avanço serviu pelo menos para duas coisas: primeiro, para mostrar que se disponibilizou para “o país e o partido” numa hora difícil, a pensar “apenas no agora”, sem “taticismo”, o que lhe pode vir a dar crédito mais tarde; depois, a sua iniciativa serviu também para “acordar um gigante adormecido que é o PSD”. “Nada vai ficar como antes”, disse.

Sobre o futuro, Luís Montenegro diz que se mostrou disponível para “ser líder no momento atual”. E atirou farpa a Rio: “Nunca apoiei um candidato contra o PSD.”

