“Meow!” Michelle Pfeiffer chegou finalmente ao Instagram

Michelle Pfeiffer pode ser uma estrela de alto gabarito internacional, mas no que toca às redes sociais a atriz é uma novata. Aos 60 anos, Pfeiffer deixou-se finalmente contagiar e criou uma conta de Instagram que, com apenas um dia de vida e uma publicação, já angariou quase 50 mil seguidores.

O primeiro (e até agora único) post mostra a atriz no icónico papel de Catwoman, no filme Batman Regressa de 1992, protagonizado por Michael Keaton e Danny DeVito. O vídeo, publicado esta quinta-feira, mostra a personagem de Michelle Pfeiffer a fazer um backflip na direção de Batman e de Pinguim, o vilão da história. A cena termina com o famoso “Meow” da Catwoman, que também serve de legenda à publicação: “MEOW Instagram”. São já mais de 130 mil as visualizações.

A estreia de Michelle no Instagram surge numa altura em que se avizinha mais um regresso à grande tela: a atriz vai entrar no filme Maléfica 2, previsto para o próximo ano. Só em 2017, Pfeiffer — que chegou a interromper a carreira para criar os dois filhos, Claudia Rose, de 25 anos, e John Henry, de 24 — participou em três filmes: Where Is Kyra?, Mãe! e Um Crime no Expresso do Oriente.

