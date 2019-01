Primeira liga de futebol. Moreirense quer jogar para vencer

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, garantiu esta sexta-feira que a sua equipa vai jogar “para ganhar” em Alvalade, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa em futebol, apesar de saber que é “uma tarefa muito difícil”.

“Vamos procurar fazer um bom jogo. Correr atrás daquilo que é o nosso desejo e objetivo que é jogar para conquistar pontos. Vamos procurar ganhar, mas conscientes de que vai ser uma tarefa muito difícil”, disse Ivo Vieira.

O treinador dos minhotos descreveu o Sporting – quarto classificado, com 35 pontos, a oito do líder FC Porto – como “um adversário com muita valia, que tem muitas individualidades”, uma equipa que “procura muito o último terço em termos ofensivos e procura o golo”, além de ser um conjunto “alto, muito forte nas bolas paradas e nos esquemas táticos”.

“Vai ser um jogo disputado entre duas equipas que querem ganhar, em que uma, pela sua grandeza, pelas suas individualidades e pelo seu orçamento, é mais forte, tem o favoritismo todo do seu lado e joga em sua casa, mas nós temos como norma nunca dar jogos por perdidos e lutar sempre para conquistar pontos”, referiu o técnico.

Ivo Vieira garantiu que a mentalidade do “perder por poucos” não faz parte do seu “cardápio”, observando que “mais vale ir a jogo com vontade de ganhar e perder do que ir derrotado e perder na mesma”.

“É trabalhando na dificuldade ao enfrentar um adversário desta dimensão, querendo ganhar, que vamos estar mais próximos do objetivo. Se fizermos pouco para ganhar e acabarmos por perder na mesma, ficamos com um sentimento de frustração e não é isso que queremos. Queremos valorizar o empenho dos atletas do Moreirense que tem sido fantástico”, analisou.

O Moreirense está a realizar uma temporada surpreendente, tendo conseguido 28 pontos na primeira volta, um recorde que faz com que Ivo Vieira tenha entrado para a história do clube por ter conseguido a maior pontuação de sempre e o melhor lugar na tabela – segue em sétimo com os mesmos pontos de Vitória de Guimarães e Belenenses -, mas o técnico garantiu que vai a Alvalade “pressionado em fazer melhor”.

“Passamos mensagem de que é possível conquistar pontos. Vamos lutar até à exaustão. Nós temos a nossa pressão. Vamos para o jogo pressionados em fazer o nosso melhor. A pressão é saudável porque defendo que o futebol tem de ser alegria, tem de ser saudável e tem de ser espetáculo. Vai ser difícil. Falar é o mais fácil no futebol. Fazer é o mais difícil, mas se lutarmos vamos estar mais perto de conseguir”, disse.

Questionado sobre as opções que tem disponíveis para a defesa, uma vez que o central Ivanildo está emprestado pelos ‘leões’ e o central Mohamed Abarhoun está em processo de negociação com o Rizespor para rumar à Turquia, o técnico dos vimaranenses foi objetivo: “Vamos jogar com onze de certeza. Valorizo os que estão e que podem desempenhar funções no jogo em vez de chorar pelos que não estão”.

O Sporting, quarto classificado da I Liga, com 35 pontos, recebe o Moreirense, sétimo, com 28, no sábado, em jogo da 18.ª jornada, primeira da segunda volta, no estádio José Alvalade, a partir das 18:00.

