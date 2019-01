Tesla despede 3.000 funcionários

A Tesla vai despedir 7% dos seus empregados, afirmou o CEO da empresa, Elon Musk, num e-mail enviado aos seus colaboradores na passada sexta-feira. A Business Insider é quem dá a notícia, citando a própria mensagem eletrónica que entretanto foi publicada no site da empresa.

Estima-se que o despedimento (o segundo do género, em Junho de 2017 houve outro) irá afetar mais de 3 mil funcionários da marca de carros elétricos, cálculo efetuado a partir dos dados divulgados pelo próprio Musk, em 2017, que atiravam o número total de funcionários Tesla para os 45 mil. O e-mail explica as razões:

A necessidade de tornar os Tesla Modelo 3 “mais em conta” e a “queda da taxa de crédito” norte-americana são algumas da razões alegadas por Musk para justificar a medida drástica. “Existem muitas empresas que conseguem oferecer um melhor equilíbrio vida/trabalho porque são maiores, mais maduras ou porque estão inseridas em áreas não tão vorazes e competitivas como a nossa. Tentar criar produtos de energia limpa e acessível em larga escala obriga a um esforço extremo e a uma criatividade impiedosa mas alcançar o sucesso na nossa missão é essencial para garantir um futuro melhor — é por causa disto que temos de fazer tudo e mais alguma coisa para a causa andar para a frente.”

Assim que esta decisão foi tornada pública, as ações da Tesla caíram 8%, de acordo com os preços do pré-mercado (antes da abertura formal da bolsa).

Musk afirmou ainda que a pressão para alcançar o lucro e a ambição de levar o Modelo 3 low-cost “a todos os mercados” prova que “a estrada que se estende à frente” é tudo menos fácil. Os produtos Tesla “continuam a ser demasiado caros para a maioria das pessoas”, acrescentou o empresário. “Infelizmente não nos resta outra hipótese sem ser a redução do número de trabalhadores a tempo inteiro em 7% (crescemos 30% no último ano, o que é mais do que conseguimos suportar).”

Elon Musk não especificou que trabalhadores estavam mais em risco de serem despedidos, sugerindo que a medida afetará os empregados de vários patamares da estrutura da empresa.

