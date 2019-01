Um jovem norte-americano de 14 anos foi abatido pela polícia por causa de uma arma de brincar

Um rapaz de 14 anos foi morto pela polícia de Temple, cidade no estado norte-americano do Arizona, no seguimento de um assalto. De acordo com a NBC News, Antonio Arce fugia das autoridades com uma arma de brincar na mão. O incidente decorreu na passada terça-feira.

Tudo começou com uma denúncia que dava conta de um indivíduo de “ar suspeito” a “roubar um veículo”, lê-se num comunicado emitido pela Temple Police Department. Os agentes responderam ao pedido de ajuda e, quando chegaram ao local do crime, deram com o suspeito em fuga, com aquilo que parecia ser uma arma na mão.

Deu-se início a uma perseguição a pé e, novamente de acordo com o relato oficial da polícia, um agente deu “ordens verbais” para que o suspeito se entregasse. No meio da confusão, a polícia confirmou que o presumido ladrão tinha uma arma em sua posse e disparou (não foi revelado o número de disparos), acertando imediatamente no alvo. Só depois é que se aperceberam que o suspeito era um adolescente e que a arma era de brincar. A polícia de Temple ainda chamou os paramédicos, realizaram manobras de reanimação mas o rapaz acabou por ser declarado morto já no hospital.

A arma que encontraram junto a Antonio Arce era uma réplica de um revólver de 1911, uma “air-soft” que dispara pequenas balas de plástico, um brinquedo relativamente comum. As primeiras investigações parecem dar a crer que a arma terá sido roubada do carro, juntamente com outros itens como um telemóvel.

A identidade do jovem não foi divulgada pela polícia mas o irmão da vítima, Jason Gonzalez, revelou à NBC News o nome do adolescente.

