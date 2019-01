Alfie morreu esmagado no banco traseiro do carro porque estava a fazer “demasiado barulho”

Alfie, um menino britânico de apenas três anos morreu esmagado no banco traseiro do carro em que seguia, porque ia a mexer-se e aos gritos pelo caminho e o namorado da mãe quis dar-lhe “uma lição”. Para o calar — porque o barulho da criança o estava a deixar “nervoso” — Stephen Waterson reclinou o seu banco. Mas fê-lo com tanta força que esmagou a criança, que entretanto tinha ido para o espaço onde habitualmente colocamos os pés.

O caso remonta a fevereiro de 2018, mas só agora se soube porque os pais foram a tribunal. Tanto a mãe, Adrian Hoare, de 23 anos, como Stephen Waterson, de 25, se declararam inocentes do crime de homicídio. O caso tem emocionado a sociedade britânica.

A BBC noticiou a evolução do julgamento e deu mais contornos sobre o caso este sábado. Alfie seguia no carro, mexendo-se constantemente e aos gritos. O namorado da mãe, Stephen Waterson, fartou-se da atitude da criança e quis castigá-la. Só que escolheu reclinar o seu assento, acabando por esmagá-lo.

A criança começou a chorar e a gritar “Mamã!”, segundo ficou a saber-se no decorrer do julgamento. Mas Waterson não parou até que, pouco tempo depois, Alfie ficou em silêncio. Os pais explicaram em tribunal que pensaram que a criança se tinha cansado e que tinha adormecido.

Foi por esse motivo, salientaram, que não se aperceberam do que tinha acontecido até chegarem ao destino. Só nesse momento correram com a criança para o hospital. O pequeno morreu no hospital um dia depois. A autópsia mostrou que tinha sofrido lesões várias, causadas por um “aumento de pressão no corpo”. Também tinha hemorragias externas e pequenos hematomas causados pela rotura das veias.

Alfie acabou por morrer devido a uma lesão cerebral isquémica, causada por pela privação de sangue e oxigénio e pela asfixia por esmagamento.

