Chuva e terreno rochoso, os inimigos do resgate de Julen

“Esperamos que sim.” Essa é a resposta das autoridades espanholas à possibilidade de conseguir resgatar o pequeno Julen, caído num poço em Totalán (Málaga) no passado domingo, antes desta segunda-feira. A previsão inicial de chegar ao menino ainda este sábado já foi descartada pelos engenheiros responsáveis, depois de os trabalhos durante a noite de sexta-feira se terem atrasado. Em causa, o embate das máquinas com um maciço rochoso inesperado — um dos vários elementos que, a par da chuva, complicam toda a operação.

“Sin descanso y a contrarreloj, como si el niño fuera nuestro propio hijo”. Sigue llegando maquinaria al Cerro de La Corona, en #Totalán. Con esta imagen de mi compi @manugsoler pongo punto y final a este quinto día del rescate de #Julen. #mimanoaJulen #RescateJulen pic.twitter.com/ISgQcQLyST — Ana Rufián (@anarufian) January 18, 2019

O maciço rochoso de ardósia foi a última das complicações encontradas pelas equipas de resgate, como relata o El Español. As condições meteorológicas são outro dos problemas já que, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia espanhola, a chuva chegará implacável a Totalán a partir do final da tarde de sábado. Embora as previsões apontem para uma precipitação moderada, há 100% de probabilidades de chover, valor que desce para os 30% na tarde de domingo.

A chuva complica os trabalhos, explicou ao ABC Ángel García Vidal, representante da Associação de Engenheiros de Estradas e Minas de Málaga e responsável pelos trabalhos. Isto porque pode ter influência na escavação do terreno — o que significa que, idealmente, essa fase da operação deveria estar terminada antes da chuva começar em força.

Far-se-ão valas e condutas para que o problema seja o menor possível”, explica o engenheiro.

Estes são os últimos obstáculos da operação de resgate, que tem enfrentado muitas dificuldades. Na sexta-feira já tinha sido encontrada uma outra massa rochosa que fez interromper os trabalhos. Antes disso, conta o El País, as curvas da estrada que dá acesso ao local tornaram mais lenta a chegada da máquina perfuradora. “Não podemos mudar o terreno, é o que é”, afirmou García Vidal, que deixou claro que não é possível trazer mais maquinaria. “Só estorvaria”, disse ao mesmo jornal.

A principal perfuradora, de 75 toneladas, só chegou na manhã de sexta-feira, vinda de umas obras em Madrid. Quatro pessoas seguiram com a máquina — em vez das duas habituais — para tentar acelerar o trajeto. Agora, o processo de perfuração do solo deve demorar entre 12 a 15 horas — mas isto apenas se houver “condições muito favoráveis”, ou seja, sem efeitos negativos da chuva nem massas rochosas de rocha inesperadas.

O resgate de Julen fica por isso adiado, provavelmente por um ou dois dias. As equipas no local, contudo, continuam motivadas e com esperança de poder encontrar o menino de dois anos com vida, muito embora as possibilidades de tal acontecer sejam muito baixas. “É como se o Julen fosse filho de todos nós. Se o seu filho estivesse ali ia lá por ele, não é?”, resume García Vidal sobre o estado de espírito no local.

