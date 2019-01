Coletes Amarelos recebidos em França por 80 mil polícias

Cerca de 80 mil polícias foram mobilizados em todo a França, cinco mil destes em Paris, para o décimo dia de manifestações dos Coletes Amarelos, anunciaram este sábado as autoridades francesas.

Os principais monumentos da capital estarão rodeados por um importante dispositivo anti-motim para evitar a repetição de imagens de confrontos e vandalizações do espaço público nas manifestações anteriores.

A principal manifestação em Paris está prevista para acontecer na Esplanada dos Inválidos, em frente ao túmulo de Napoleão, embora os Coletes Amarelos não tenham o hábito de divulgar os locais dos protestos antecipadamente. Será o décimo sábado consecutivo em que o grupo vai para as ruas vestido com coletes amarelos, peça obrigatória em todos os veículos para o caso de algum acidente.

Depois de uma queda geral no número de participantes, no sábado passado o movimento ganhou novamente algum vigor, com 84 mil manifestantes em todo o país, de acordo com dados do Ministério do Interior francês.

Este sábado será o primeiro dia de protesto depois de o Presidente francês, Emmanuel Macron, ter lançado um grande debate nacional, uma fórmula com a qual pretende que as queixas dos cidadãos sejam canalizadas através do diálogo em vez de protestos de rua. Os auto-proclamados porta-vozes dos Coletes Amarelos já desacreditaram esse debate nacional e apelaram ao aumento das manifestações.

Os Coletes Amarelos começaram os protestos devido ao aumento do preço dos combustíveis em França, mas rapidamente o movimento passou a ser um protesto contra as atuais condições de vida dos franceses, como a perda de poder de compra e contra o Governo do Presidente Macron.

Continuar a ler