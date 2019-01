Criança de quatro anos morre durante caçada em Espanha

Uma criança de quatro anos morreu este sábado depois de ter sido atingido por um disparo durante uma caçada numa quinta na região de Sevilha, em Espanha. De acordo com o El Mundo, o menor terá sido ferido provavelmente com uma espingarda e foi transportado de imediato para o centro de saúde de Burguillos, a localidade mais próxima, onde acabou por morrer.

O alerta foi dado durante a manhã, pelas 11h30 (10h30 em Lisboa), através de uma chamada feita para o 112 da Andaluzia. Foram enviados para a quinta La Lapa, localizada junta à estrada que liga Burguillos a Castilblanco de los Arroyos, elementos da Empresa Pública de Emergências Sanitárias (EPES), da Guardia Civil e da polícia. A criança foi levada para Burguillos, acabando por morrer ainda durante a manhã. O caso está a ser investigado pela Guardia Civil de La Rinconada.

Segundo o El Mundo, o menor era natural de Écija, em Sevilha, onde vivia com a família. Na La Lapa, estava a decorrer uma caçada ao javali mas desconhecem-se as circunstâncias que levaram a criança à quinta. A legislação espanhola proíbe a participação de menores em caçadas. A lei diz que estes não podem estar nas zonas de caça, podendo apenas circular nos locais onde as peças são reunidas e os almoços feitos.

