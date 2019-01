Procura uma oficina sobre rodas? Veja esta NV300

Não faltam os exemplos de serviços que ganhariam (e muito) se fossem eles a aproximar-se das populações que visam servir, em vez de esperar que os potenciais clientes vão ao seu encontro. Esta mobilidade de “serviços” nem sempre é fácil, tanto mais que exige um veículo à altura – versátil, com espaço e, sobretudo, com energia para dar e vender, apesar da necessidade desta depender obviamente do sector.

Para estes profissionais móveis, a Nissan concebeu a NV300 Concept, a versão eléctrica do seu furgão comercial que aqui surge com um interior concebido para ser utilizado como uma oficina móvel, sendo que esta é apenas uma das muitas possibilidades.

Produzida para ser apresentada no próximo Motor Show de Bruxelas, dedicado aos veículos comerciais, a NV300 está equipada com uma série de soluções inteligentes destinadas a explorar da melhor forma o espaço, com sistemas que se deslocam sobre calhas, entre outros.

Além de todas as outras versáteis soluções, esta NV300 Concept está equipada com um generoso Power Pack com a capacidade de 700 kWh (um Leaf tem uma bateria de apenas 40 kWh), capaz de fornecer iluminação, aquecimento e alimentar ferramentas eléctricas até 1.000 W, para assegurar os mais diferentes trabalhos, desde furar a polir, passando pela pintura e corte, entre muitas mais.

As baterias com a generosa capacidade são formadas por packs de Nissan Leaf em Second Life, ou seja, usadas, que por sua vez são alimentadas pelos painéis solares instalados no tejadilho.

A NV300 poderá ser encomendada com diferentes comprimentos e alturas, consoante o tipo de negócio, sendo que é acompanhada por uma garantia de cinco anos ou 160.000 km.

