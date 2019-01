Tal como está, Volvo V40 tem os dias contados

O Volvo V40 seria o último modelo da linha 40 a ser renovado. Mas, a avaliar pela quebra nas vendas, tudo indica que a estratégia a seguir deverá ser outra. O próprio responsável pela operação europeia da Volvo assumiu, em entrevista à britânica Autocar, que não faz qualquer sentido actualizar o V40, tal como está:

Temos de fazer algo mais criativo e é por isso que decidimos não substituir o V40″, admitiu Lex Kerssemakers.

Actualmente, o V40 é o único modelo do construtor escandinavo que usa uma base antiga, a do Ford Focus modificada, que remonta a 2003 e que dificilmente irá para além de 2020, pois não permite a electrificação, ao contrário das arquitecturas CMA ou SPA da Volvo, que podem acomodar motorizações a gasolina, a gasóleo, híbridas e eléctricas.

Com as restrições ambientais a serem cada vez mais severas, não haverá como escapar à electrificação. Por outro lado, a crescente apetência por SUV poderá levar a Volvo a arranjar outra carroçaria para o seu modelo de entrada. Juntando um e um, parece claro que o construtor sueco está a equacionar a hipótese de um SUV coupé. Lex Kerssemakers não verbaliza, mas descreve que neste momento a marca já está a trabalhar num novo modelo, que será “mais alto que o V40” e com um acesso ao interior mais facilitado. Dentro de dois anos deverá estar concluído, mas sem colidir com a clientela do XC40. Ora, estes requisitos parecem apontar para uma proposta estilo Polestar 2, ou seja, um crossover electrificado [a maior altura facilita a acomodação dos packs de baterias], com linhas coupé e vocação desportiva. Será o XC30?

Vamos ter de esperar, na certeza de que a própria Volvo tem pressa em resolver este “problema”, dado que o V40 deixará de ser produzido este ano e a marca só tem a perder se não apresentar rapidamente um sucessor. “Não podemos esperar muito para introduzir o novo modelo. Não queremos perder o nosso espaço neste segmento”, reconhece Kerssemakers.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler