Bloco e PS de Loures exigem esclarecimentos à autarquia sobre contratos com genro de Jerónimo de Sousa

O Bloco de Esquerda e o PS exigiram este sábado explicações ao presidente da Câmara Municipal de Loures, o comunista Bernardino Soares, sobre os contratos que a autarquia adjudicou ao genro do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, alvo de uma reportagem da TVI.

A reportagem da TVI conta que Jorge Bernardino, casado com Marília de Sousa, filha do secretário-geral do PCP, celebrou com a Câmara Municipal de Loures um total de seis contratos desde 2015 por serviço como limpezas de vidros, trocas de cartazes ou substituição de lâmpadas — serviços para os quais aquele ex-talhante e trabalhador de supermercado não teria experiência. Todos somados, os contratos valeram ao genro de Jerónimo de Sousa mais de 150 mil euros. Os contratos foram celebrados depois de Jorge Bernardino ter estado desempregado perto de três anos.

Nos últimos meses de 2018, refere ainda a reportagem, Jorge Bernardino chegou a faturar 11 mil euros por mês com serviços prestados à autarquia de Loures. Em outubro de 2018, terá recebido essa quantia por ter mudado oito lâmpadas e dois casquilhos. Em novembro do mesmo ano, também ganhou 11 mil euros, tendo efetuado a mudança de 10 lâmpadas e a substituição de 160 cartazes publicitários.

Em entrevista à estação de televisão, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, tinha justificado as quantias praticadas dizendo que estes “são os preços do mercado”. Depois de a reportagem ter sido emitida, a Câmara de Loures rejeitou, em comunicado, “eventuais promiscuidades” nos contratos por ajuste direto. Já o PCP emitiu um comunicado em que fala de “uma abjeta peça de anticomunismo sustentada na mentira, na calúnia e na difamação”, acusando aquele canal de televisão de sucumbir à “mercenarização do papel jornalístico”.

Estas posições não convenceram as estruturais de Loures do PS e do BE. “O Bloco de Esquerda, na senda do que tem vindo a defender no concelho, entende que têm de ser prestados amplos esclarecimentos sobre a matéria em apreço”, escreveu o Bloco de Loures em comunicado.

O partido entende que os factos apresentados na reportagem da TVI “levantam fortes suspeitas sobre a transferência dos procedimentos utilizados” na adjudicação destes contratos e refere que já não é a primeira vez que se verificam situações pouco claras na gestão do município.

Por isso mesmo os bloquistas exigem esclarecimentos, num requerimento que já deu entrada na Assembleia Municipal de Loures. O BE de Loures quer não só ter acesso às cópias dos contratos, dos cadernos de encargos, mas também quer esclarecimentos precisos sobre os montantes envolvidos nas adjudicações em causa, bem como os critérios de adjudicação.

“Neste mandato, como no anterior, o BE remeteu diversos requerimentos a solicitar esclarecimentos à Câmara Municipal de Loures sobre procedimentos com contornos pouco claros e que em nada abonam em favor da transparência”, indica numa nota enviada à imprensa o bloquista Fabian Figueiredo.

Já a concelhia de Loures do PS enviou um comunicado, assinado pelo presidente da estrutura, Ricardo Leão, a dar conta que os vereadores e deputados municipais socialistas subscreveram “um requerimento de urgência”, dirigido a Bernardino Soares.

No documento, exigem as seguintes respostas: “cópia dos contratos em causa; cópia dos respetivos cadernos de encargos; quantas empresas foram consultadas em cada uma das adjudicações; cópia dos relatórios dos trabalhos efetuados e respetivos pagamentos; cópia dos contratos, cadernos de encargos e montantes financeiros envolvidos com a anterior entidade que realizava esse trabalho e respetivos relatórios”.

Ricardo Leão ressalva que, de momento, os socialistas de Loures vão “aguardar responsavelmente por estas respostas”, até porque não querem entrar “em posições demagógicas, populistas ou oportunistas”. Mas deixam uma farpa à CDU, recordando atitudes passadas dos comunistas para com o PS.

“A mesma CDU que hoje diz ‘que é feio usar a família como arma de arremesso e de ataque’ é a mesma CDU que no passado usou e abusou dessa arma para atacar o PS na gestão do município de Loures”, indica Ricardo Leão.

