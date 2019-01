Deputado José Pedro Aguiar Branco formaliza saída do Parlamento

José Pedro Aguiar Branco vai mesmo deixar de ser deputado. O social-democrata confirmou este domingo, no Facebook, o fim da sua vida parlamentar, admitindo que foi “uma honra representar o Porto desde 2005” e ter sido “quatro vezes cabeça de lista dos candidatos do PSD e PSD/CDS”. “Por Portugal, valeu a pena!”

Ao post do Facebook, Aguiar Branco acrescentou uma imagem da carta dirigida ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, em que anuncia a renúncia ao mandato de deputado a partir de 1 de fevereiro, ao abrigo do artigo 7.º dos Estatutos dos Deputados.

A notícia tinha sido avançada pelo Expresso que, ainda antes do último Conselho Nacional do PSD, tinha declarado em entrevista ao jornal que deixaria o lugar de deputado com o objetivo de mostrar que a sua divergência com Rui Rio (e o seu apoio à iniciativa de Luís Montenegro) não aconteciam apenas porque estava “agarrado ao lugarzinho” de deputado.

