Eclipse da Lua. Está prestes a começar o espetáculo astronómico do ano

Quando o relógio bater as duas horas, 36 minutos e 30 segundos desta madrugada de domingo para segunda-feira, a Terra, a Lua e o Sol vão começar a alinhar-se e o nosso planeta vai impedir a luz solar de chegar à superfície lunar. O resultado será o espetáculo astronómico mais significativo de 2019 e um fenómeno raro de cinco horas e 12 minutos minutos.

Se tiver curiosidade e coragem suficientes para ficar acordado e enfrentar o frio e ver o eclipse lunar em véspera de dia trabalho, vá até à janela e olhe para poente: dentro de algumas horas verá a Lua a desaparecer ligeiramente até ficar completamente vermelha. Se preferir resguardar-se, nós asseguramo-nos que não perde nada: o Observador vai fazer-lhe companhia madrugada dentro com uma descrição minuto a minuto do que vai acontecer no céu. E vamos mostrar tudo o que se passar aqui em Portugal e pelo mundo fora. Caso queira ver tudo em direto aproveite o livestreaming do Virtual Telescope Project.

O espetáculo da Super Lua já começou

O eclipse lunar de esta madrugada não é especial apenas pela coloração peculiar da Lua. É-o também porque estamos perante uma Super Lua. E é “super” porque a Lua vai entrar em fase Cheia quando forem 05h16, isto é, apenas quatro minutos depois de o nosso astro vizinho passar na zona mais escura da sombra terrestre. Mas isso não basta para que o nosso satélite natural nos pareça maior do que o normal — até porque a existência de uma Lua Cheia é obrigatória num eclipse. Ela vai parecer-nos maior porque daqui às 19h59 a Lua Cheia ficou apenas 357.342 quilómetros e 247 metros da Terra este ano. Essa é a segunda maior aproximação da Lua à Terra, ou seja, o segundo maior perigeu de 2019.

Só o facto de ser uma Lua Cheia tão especial já convenceu os mais curiosos de olhos pregados mo céu. Havia bons motivos para isso: o nosso astro vizinho está 14% maior e 30% mais brilhante do que se estivesse no apogeu. Além disso, durante o nascimento, a Lua é iluminada por luz branca que depois é refletida para a Terra e se torna avermelhada quando dispersa na atmosfera terrestre.

O resultado é o que se vê nestas imagens aqui em baixo.

Também tirou fotografias ao nascer da Lua? Ou pretende ficar de lentes apontadas ao luar durante esta noite? Pode enviar-nos as suas imagens para o e-mail mlferreira@observador.pt. Mas aproveite para seguir os conselhos que os astrofotógrafos Miguel Ventura e Pedro Ré deram ao Observador: use sempre um tripé, evite utilizar telemóveis em vez de máquinas fotográficas, escolha lentes que permitam ampliar a distância focal e esteja atento a parâmetros como ISO [sensibilidade da câmara à luz], tempo de exposição e abertura da lente. Além disso, se tiver um telescópio à mão, tire proveito dele: aponte a máquina ao foco principal do instrumento.

Que eclipse vem aí?

O eclipse de esta noite vai ser visível tanto em Portugal Continental como nas ilhas do primeiro minuto até ao último. O ponto máximo do fenómeno será às cinco horas, 12 minutos e 14 segundos, pois é a essa hora que a Lua estará completamente mergulhada na zona mais escura da sombra da Terra. Apesar de estar escondida nessa sombra, a Lua não vai desaparecer — como aliás, nunca acontece durante os eclipses lunares. Ficará vermelha, daí que popularmente se diga que estamos perante uma Lua vermelha ou de sangue.

É assim por causa da atmosfera terrestre. Imaginemos um planeta Terra sem a atmosfera de 800 quilómetros de altura que absorve a radiação ultravioleta e que nos protege da colisão de corpos celestes vindos do espaço. Se assim fosse, os raios solares que entram na nossa atmosfera e que iriam passar tangentes à Terra — porque não estão direcionados para chegar à superfície — seguiriam em frente sem mudar de direção. Mas como a atmosfera existe, ela desvia a trajetória desses raios solares, fazendo com que entrem dentro da sombra da Terra. Ou seja, a sombra da Terra não é completamente escura, daí a Lua nunca desaparecer durante um eclipse.

Mas porque é que fica vermelha e não de outra cor qualquer? Por causa da Lei de Dispersão de Rayleigh: a eficiência da dispersão varia com o inverso do comprimento de onda à quarta. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, menor é este efeito de desvio provocado pela atmosfera. Acontece que os comprimentos de onda maiores são os vermelhos por isso são os menos desviados e seguem quase na mesma trajetória. Por outro lado, os azuis são os mais desviados, por isso ficam dentro da atmosfera. É por isso que o céu é azul.

Mas não é apenas pela coloração peculiar do eclipse lunar que este fenómeno é especial. É-o também porque estamos perante uma Super Lua. E é “super” porque a Lua vai entrar em fase Cheia quando forem 05h16, isto é, apenas quatro minutos depois de o nosso astro vizinho passar na zona mais escura da sombra terrestre. Mas isso não basta para que o nosso satélite natural nos pareça maior do que o normal — até porque a existência de uma Lua Cheia é obrigatória num eclipse. Ela vai parecer-nos maior porque daqui às 19h59 a Lua Cheia ficou apenas 357.342 quilómetros e 247 metros da Terra este ano. Essa é a segunda maior aproximação da Lua à Terra, ou seja, o segundo maior perigeu de 2019.

January 21 2019 Moon Eclipse @ Stellarium simulation ???? Simulação no Stellarium do Eclipse da Lua de dia 21, (aproximado) das 03:36, pico 04:41, fim 06:50 @ Branca #moon #eclipse #d21 #january #superMoon Posted by Carlos Neves on Saturday, January 12, 2019

E quanto à parte de ser conhecida também como uma Lua de Lobo? Bom, esse nome não tem qualquer justificação científica. Não existe qualquer referência a um lobo na astronomia. Diz-se que esta é uma Lua de Lobo porque é a primeira Lua Cheia do ano. Mas essa referência, tal como o nome “Lua de Sangue”, é meramente popular.

Eventos de observação noturna espalhados pelo país

Caso prefira guardar o momento apenas na memória, há vários locais espalhados pelo país que vão estar de portas abertas para receber os exploradores do céu noturno. Nas ilhas, o Observatório Astronómico de Santana e a Associação de Astronomia da Madeira vão abrir portas para receber os observadores do céu noturno. Na Madeira, vai haver astrónomos em Gaula, Caniço e Funchal para captar imagens do eclipse.

No Algarve, o Centro de Ciência Viva em Faro também tem uma atividade organizada para esta madrugada, mas tem de se inscrever através do e-mail inscricoes@ccvalg.pt. E quando chegar ligue para Filipe Dias, responsável pelo AstroClube, através do número +351 969 523 661.

Se estiver no Porto e quiser companhia durante o eclipse, o Observatório de Astronomia do Parque Biológico de Gaia vai estar aberto para que o público possa assistir ao fenómeno. A mesma iniciativa foi tomada pelo Observatório Geofísica e Astronómico da Universidade de Coimbra, pelo Centro de Ciência Viva de Constância (Santarém) e pelo Observatório Astronómico do Alqueva (Évora).

De resto, também o Observatório Stella Maris, de Cristóvão Cunha, vai receber até 60 pessoas em Aguiar da Beira, distrito da Guarda. Só tem de ligar com antecedência para o número +351 926 670 528 para se inscrever. Clique nos links para saber mais sobre cada uma das atividades.

Se preferir ficar por casa, essa também é uma hipótese a considerar. Basta que tenha alguma janela com vista para poente e que não viva num local com prédios muito altos para conseguir ver a Lua. O eclipse acontece já durante a madrugada, quando o astro já está alto no céu, por isso não necessita obrigatoriamente de ter uma vista desimpedida para o horizonte.

Continuar a ler