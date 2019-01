Mais de metade do túnel aberto para tentar salvar Julen já foi escavado

Já foi escavado mais de metade do túnel de 60 metros de profundidade paralelo ao poço onde Julen, de dois anos, caiu na semana passada em Totalán, em Málaga. Os responsáveis pela operação de resgate vão agora poder construir uma galeria horizontal, com recurso a uma cápsula metálica, para chegarem à criança.

Fontes da operação informaram que às 7h (6h em Lisboa) 33 dos 60 metros do túnel haviam sido escavados. Durante a noite, a perfuração foi atrasada devido à presença de uma rocha de ardósia aos 18 metros da escavação, depois de, neste sábado, as máquinas terem embatido num maciço rochoso inesperado. A chuva intensa também tem criado obstáculos, com as autoridades a preverem que chegarão à criança de dois anos apenas na segunda-feira. Para impedir deslizamentos enquanto se continua a perfuração, a área do corte foi revestida com betão.

O guindaste com cerca de oito metros de comprimento que introduzirá a cápsula de resgate já chegou à cidade de Totalán. A cabine metálica foi manufaturada de propósito para esta operação, e irá permitir que os mineiros da Brigada de Salvamento de Hunosa entrem no túnel. De acordo com o El País, tem um diâmetro de 1,05 metros e 2,5 metros de altura e tem espaço para duas pessoas e algum material.

Una capa de roca dura ha ralentizado el ritmo de la perforación durante la noche, que supera ya los 33 metros. Mientras, se prepara el terreno alrededor de la cavidad para que los mineros asturianos puedan actuar con rapidez. https://t.co/FKFa1enQ1t (Foto: @pacopuentesfoto) pic.twitter.com/unaQqX7mJr — Nacho Sánchez (@nacholaisla) January 20, 2019

Ao início da manhã deste domingo, um carro da Guardia Civil capotou na estrada que dá acesso a Totalán. Os dois ocupantes não sofreram ferimentos graves, mas o veículo ficou bastante danificado, referiu o El País.

Julen caiu num poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, um local turístico em Málaga, na região da Andaluzia, no domingo passado. Nos últimos dias, as equipas de resgate encontraram cabelo da criança no túnel e restos biológicos que, após testes de ADN, se confirmaram pertencer à criança. Na quinta-feira, uma câmara usada para verificar esgotos foi colocada no túnel, mas as autoridades só conseguiram chegar até aos 73 metros de profundidade.

Uma centena de pessoas participam na operação de resgate desde domingo, quando o pai de Julen e o serviço de emergência avisaram a Guarda Civil. Entre as empresas que estão a tentar o resgate está uma sueca que conseguiu localizar o ponto exato onde estavam 33 mineiros no Chile, presos 69 dias após o colapso da mina.

Os pais da criança continuam no local e têm recebido apoio da população. O casal perdeu um filho, Oliver, em 2017, devido a um problema cardíaco.

