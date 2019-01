Polícia Judiciária investiga desaparecimento de emigrante brasileira em Condeixa-a-Nova

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o desaparecimento da cidadão brasileira Rosineide Trindade de Oliveira, residente em Condeixa-a-Nova desde outubro, que terá sido vista pela última vez a 14 de novembro.

A informação é avançada pela SIC e pelo Jornal de Notícias, que dão conta que, apesar do desaparecimento ter sido participado por outro residente brasileiro à PSP, o caso já está nas mãos da PJ.

Rosineide, de 31 anos, chegou a Portugal em outubro, vinda de Santa Catarina. Terá arranjado de imediato trabalho num restaurante em Condeixa-a-Nova, respondendo a um anúncio de emprego online. Segundo os amigos da mulher, a brasileira terá trabalhado alguns dias no estabelecimento, que também lhe dava alojamento.

O dono do restaurante, contudo, diz que Rosineide apenas trabalhou ali um dia, por estar “aparentemente embriagada”, segundo disse à SIC. Deixou-a, no entanto, ficar no alojamento, até esta ter recebido uma chamada telefónica e desaparecido, a 14 de novembro. A família no Brasil estranha esta versão, sublinhando que a jovem sempre foi trabalhadora e responsável — e teme que Rosineide tenha caído numa rede de prostituição.

