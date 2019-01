Portimonense vence no Bessa

O Portimonense regressou este domingo às vitórias na I Liga de futebol, ao vencer no terreno do Boavista, por 2-0, com bis de Wellington, impondo à equipa portuense a terceira derrota seguida, à passagem da 18.ª jornada.

No Estádio do Bessa, o avançado brasileiro marcou aos 20 e aos 78 minutos, para dar o oitavo triunfo da Liga ao conjunto algarvio, depois do empate com o Sporting de Braga (1-1) e da derrota com o Marítimo (2-1).

O Portimonense reforçou o oitavo lugar, com 27 pontos, colocando-se a um ponto de Moreirense e Vitória de Guimarães e a dois do Belenenses, enquanto o Boavista, que acumula cinco derrotas nas últimas seis rondas, ocupa o 15.º posto, com 16, um acima da zona de despromoção.

