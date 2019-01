Uma surpresa de domingo no Dragão: Wilson Manafá vai ser o próximo reforço do FC Porto

Wilson Manafá, defesa polivalente de 24 anos do Portimonense, vai ser reforço do FC Porto já neste mercado de inverno. A notícia foi avançada inicialmente pela SportTV e o jogador deverá em breve ser apresentado oficialmente no Dragão esta semana, depois de já ter treinado com os novos companheiros no Olival este domingo, cumprindo mais um desejo de Sérgio Conceição no sentido de dar outro equilíbrio ao plantel azul e branco para a segunda metade da época. O acordo deverá prever uma passagem a título definitivo para os dragões, ficando os algarvios com 50% dos direitos económicos do jogador.

Nascido em Oliveira do Bairro, onde começou a jogar e fez quase toda a formação, Manafá foi observado pelo Sporting quando tinha apenas 16/17 anos e já jogava nos seniores do clube. Acabou mesmo por mudar-se para a Academia, onde começou por jogar nos juniores como extremo, a sua posição de raiz, antes de alguns testes como lateral direito. Entre 2013 e 2015, esteve na equipa B dos leões, subindo uma vez ao plantel principal num jogo a contar para a Taça de Honra de Lisboa.

Em janeiro desse ano, mudou-se para a Segunda Liga, reforçando o Beira-Mar que ficou com 50% dos seus direitos económicos a título definitivo. Também não ficou em Aveiro para a nova temporada, dando então um passo atrás para conseguir dois à frente: assinou pelo Anadia, em 2015/16 no Campeonato Nacional de Seniores, voltou a destacar-se, rumou ao Varzim da Segunda Liga a meio dessa mesma temporada e chegou ao Portimonense em 2016/17, onde foi sempre aposta de Vítor Oliveira para a subida ao principal Campeonato e consequente título. Apesar de ter começado no Algarve como extremo, Manafá foi recuando várias vezes para lateral esquerdo, posição onde se destacou mais na presente época com António Folha no comando.

Esta temporada, Wilson Manafá leva um total de 17 jogos oficiais, entre Campeonato (15), Taça de Portugal (um) e Taça da Liga (um). Apontou dois golos e viu outros tantos vermelhos, um por acumulação de amarelos e outro direto. Foi também um dos grandes destaques da equipa algarvia nos triunfos em Portimão contra Sporting (onde marcou mesmo um dos golos na vitória por 4-2) e Benfica (2-0). “Estou bem em Portimão mas se acontecer alguma coisa, acontece”, disse na noite do triunfo sobre os encarnados, depois de receber o prémio de melhor jogador do encontro ainda no relvado.

[Clique nas imagens para ver os golos e as expulsões de Manafá em 2017/18 em vídeo]

Desta forma, Sérgio Conceição consegue suprir mais uma carência que tinha detetado no plantel dos azuis e brancos: uma alternativa a Alex Telles na lateral esquerda da defesa face às poucas utilizações de Jorge, brasileiro de 22 anos que foi cedido pelo Mónaco e que está a despertar muito interesse no seu país pela falta de oportunidades no Dragão. Recorde-se que, antes de Wilson Manafá, o FC Porto já se tinha reforçado este mercado de inverno com o avançado Fernando Andrade (ex-Santa Clara) e com o central Pepe (que chegou a custo zero depois de ter rescindido contrato com o Besiktas). Curiosamente, já no ano passados os azuis e brancos se tinham reforçado no Algarve, na altura com o médio Paulinho.

No início do ano, em entrevista ao Jornal de Notícias, Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, tinha assumido que estava satisfeito com o atual plantel mas que, se fosse possível, poderiam ser feitos alguns reajustes. Nesse sentido, é possível que ainda possa haver mais uma entrada neste mercado de inverno de um médio para dar competitividade no setor.

