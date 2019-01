União Africana cancela missão a Kinshasa após vitória de Tshisekedi nas presidenciais

A União Africana cancelou este domingo a sua missão à República Democrática do Congo (RDCongo), agendada para segunda-feira, após o Tribunal Constitucional congolês ter anunciado a vitória de Felix Tshisekedi na eleição presidencial de 30 de dezembro.

A decisão foi confirmada por uma fonte da União Africana, que indicou que a organização pan-africana tomou esta decisão na sequência do Tribunal Constitucional ter decretado Félix Tshisekedi Presidente do país, após rejeitar todos os recursos interpostos contra os resultados provisórios das eleições.

Segundo a agência Associated Press, ao rejeitar os recursos, o Tribunal Constitucional ratificou a vitória de Félix Tshisekedi, que obteve cerca de 38,57% dos votos contra 34,86% do candidato do principal partido da oposição, Martin Fayulu, de acordo com os dados provisórios divulgados pelo Comité Eleitoral do país em 10 de janeiro.

Tshisekedi, 55 anos, será o sucessor de Kabila, que preside aos destinos do país desde 2001. O candidato que ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais da RDCongo, Martin Fayulu, apelou este domingo à população para que proteste em todo o país, depois de o tribunal ter ratificado a vitória de Félix Tshisekedi.

“Apelo também a toda a comunidade internacional para que não reconheça um poder que não tem legitimidade nem capacidade jurídica para representar o povo congolês”, declarou Fayulu, afirmando-se como “o único Presidente legítimo” da RDCongo. Na passada quinta-feira, a União Africana pediu a “suspensão da proclamação” dos resultados eleitorais definitivos na RDCongo e acordou o envio de uma delegação de “alto nível” a Kinshasa.

Reunidos em Addis Abeba, capital da Etiópia, chefes de Estado e de governo africanos consideraram “existirem sérias dúvidas sobre a conformidade dos resultados provisórios, tais como foram proclamados pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI)”. O novo Presidente da República Democrática do Congo toma posse na terça-feira.

