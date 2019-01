Al Hilal, de Jorge Jesus, opera reviravolta e apura-se para os quartos da Taça

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita de futebol, depois de operar a reviravolta na receção ao Al Faisaly (3-2).

O brasileiro Rogerinho colocou os visitantes em vantagem, logo aos dois minutos, mas o francês Bafetimbi Gomis igualou o marcador, aos 19 minutos, antes de Rogerinho bisar e dar nova vantagem ao Al Faisaly, aos 37.

No segundo tempo, aos 71 minutos, Nasser Al Dawsari repôs a igualdade para a formação de Jorge Jesus, que acabaria por operar a reviravolta e garantir o apuramento, graças ao tento do venezuelano Gelman Rivas, aos 83.

Antes, o Al Nassr, de Rui Vitória, goleou por 6-0 o Al Feiha, também do principal escalão da Arábia Saudita, com todos os golos a serem anotados no segundo tempo, quatro dos quais da autoria de Abderazzak Hamdallah.

O avançado internacional marroquino construiu o póquer aos 56 59, 72 e 81 minutos, depois do brasileiro Giuliano abrir o ativo, aos 52, e antes de Fahad Bin Jumayah fechar o marcador, aos 86.

Na quarta-feira, o Al Taawon, orientado por Pedro Emanuel, vai discutir a passagem aos quartos diante do Al Shabab, a partir das 15h20 (hora em Portugal Continental).

