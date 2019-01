Chamaram-lhe a Super Lua Sangue de Lobo e prendeu a atenção de pessoas em todo o mundo. O eclipse lunar começou por volta das 3h30 e terminou às 6h51 e foi o último desta década. Um fenómeno como este só voltará a acontecer em maio de 2021. Percorra a fotogaleria e veja as imagens que as máquinas fotográficas e os telemóveis registaram em vários pontos do globo, desde o Uruguai até à Marinha Grande.

Veja o vídeo do eclipse lunar a partir de Miami, Estados Unidos.

