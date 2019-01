Exército israelita confirma atacar alvos militares iranianos na Síria

O exército israelita anunciou esta segunda-feira ter atacado alvos militares iranianos na Síria e alertaram Damasco para não retaliarem o ataque.

Os israelitas confirmaram terem realizado um ataque, no domingo, perto do aeroporto internacional de Damasco.

Até agora, Israel tinha se abstido, quase sempre, em fazer declarações públicas sobre operações militares na vizinha Síria.

Na declaração emitida por Israel pode ler-se que o país “atacou alvos iranianos no território sírio”, advertido ainda as forças armadas sírias “contra qualquer tentativa de prejudicar as [suas] forças ou o território israelita”.

No domingo, exército de Israel divulgou que um ‘rocket’ disparado do território sírio foi intercetado na zona dos montes Golã sob controlo de Telavive, momentos depois do anúncio de raides israelitas na zona sul da Síria.

“Um ‘rocket’ lançado para norte dos montes Golã foi intercetado pelo sistema de defesa aérea ‘Iron Dome'”, indicou o exército israelita, num comunicado.

Nos últimos anos, aviões de combate israelitas têm atingido, de forma frequente, alvos do Irão e do seu aliado Hezbollah no território sírio.

Encarados por Israel como grandes inimigos, Teerão e o Hezbollah têm ajudado o regime sírio liderado por Bashar al-Assad a combater os rebeldes e os ‘jihadistas’ num conflito que assola a Síria desde 2011.

