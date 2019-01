FMI apela a britânicos e europeus para acabarem com atual incerteza em torno do “Brexit”

O Fundo Monetário Internacional (FMI) apelou esta segunda-feira a britânicos e europeus que acabem “imperativamente” com as incertezas em torno do Brexit, estimando que esta situação tenha já penalizado investimentos no Reino Unido.

“É imperativo que os dirigentes políticos ponham definitivamente fim a esta incerteza” sobre o Brexit, declarou a nova economista-chefe do FMI na conferência de imprensa que antecede o arranque do Fórum Económico Mundial, em Davos, na terça-feira, citada pela Agence France-Presse (AFP).

“Já nos apercebemos dos efeitos negativos desta incerteza nos investimentos britânicos”, acrescentou Gita Gopinath, recordando os dados publicados em novembro pelo Fundo sobre o impacto para o Reino Unido de um Brexit sem acordo. Segundo Gopinath, “tal significaria um recuo a longo prazo de 5% a 8% do PIB [Produto Interno Bruto]”, o que seria “verdadeiramente significativo”.

Os deputados britânicos rejeitaram na semana passada o acordo sobre o Brexit que a primeira-ministra, Theresa May, tinha negociado com a União Europeia. Esta segunda-feira à tarde, May regressa à Câmara dos Comuns para apresentar o seu plano B para a saída do Reino Unido.

Apesar de tudo, o FMI sublinha não ter revisto em baixa a previsão de crescimento para o Reino Unido devido às medidas de estímulo à economia “anunciadas no orçamento para 2019”.

Na conferência de imprensa desta segunda-feira, Gita Gopinath apelou ainda aos dirigentes que tomem medidas para evitar o descontentamento na sociedade, considerando que existem atualmente “verdadeiras preocupações”. “Penso que o importante não é esperar por uma escalada dos riscos políticos, mas que os dirigentes políticos tentem evitar esse descontentamento com a forma como as coisas funcionam”, afirmou a nova economista-chefe do FMI, em resposta a uma questão sobre o movimento dos coletes amarelos.

