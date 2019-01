Já foram vendidas mais de 50 mil consolas Nintendo Switch em Portugal

A Switch, a primeira consola da Nintendo híbrida (é, ao mesmo tempo, portátil e doméstica), tem batido recordes de vendas em todo o mundo. Ao todo, a Nintendo já vendeu mais de 20 milhões de unidades vendidas em todo o mundo e, em Portugal, “já foram vendidas mais de 50 mil consolas”, confirmou a empresa ao Observador. A notícia foi avançada pelo site Meus Jogos.

Segundo a representação da empresa em Portugal, a Nintendo Switch bateu recordes “que perduravam desde 2011 na consola Wii”. Este número é “muito significativo” e é superior ao total de consolas WiiU vendidas no país, o modelo lançado a seguir à Wii. Estes números de vendas em território nacional permitiram à empresa bater um recorde: “Nunca se tinham vendido tantas consolas e jogos num só ano para uma única plataforma Nintendo nos anos New 3DS e Wii U”.

Outro pormenor interessante neste número revelado pela Nintendo está relacionado com os cinco principais jogos vendidos — “incluindo bundles e vendas digitais” — para a consola em Portugal: foram todos produzidos pela própria empresa. O primeiro é “Super Mario Odyssey”, o segundo é “Mario Kart 8 Deluxe”, o terceiro são as edições Pikachu e Eevee de “Pokémon Let’s Go”, o quarto é “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” e o quinto é “Super Smash Bros. Ultimate”. Desta lista, “Pokémon Let’s Go” e “Super Smash Bros. Ultimate” foram lançados apenas no final de 2018.

Estes números fazem com que as vendas em Portugal tenha tido uma “das maiores taxas de crescimento de toda a Europa”. A Nintendo Switch concorre no mercado contra a PS4, da Sony, e a Xbox One, da Microsoft.

