Matosinhos. Pelo menos dois mortos e cinco feridos em acidente com autocarros

Pelo menos duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas na sequência de um acidente entre dois autocarros e três veículos ligeiros, em São Mamede de Infesta, Matosinhos, confirmou o Observador junto do Centro de Operações de Socorro (CDOS) do Porto. O acidente ocorreu junto ao cruzamento com a rua 5 de Outubro e as cinco pessoas sofreram ferimentos ligeiros, acrescentou a mesma fonte do CDOS. Entre os feridos estão três crianças.

Algumas das vítimas ainda estão a ser desencarceradas, sendo de seguida encaminhadas para o Hospital São João, no Porto. Para retirar o autocarro, os operacionais estão a utilizar uma grua. As duas vítimas mortais viajavam num dos veículos ligeiros e os dois autocarros — que pertenciam à empresa Valpi e Resende — não traziam passageiros.

O alerta foi dado às 19h34 e no local encontram-se 33 operacionais dos bombeiros e INEM, apoiados por 11 veículos. Uma unidade da PSP já está também no local para efetuar as perícias e perceber a causa do acidente.

(Em atualização)

Continuar a ler