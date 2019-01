Número de mortos em acidente com navios no estreito de Kerch revisto de 10 para 14

O número de mortos de um incêndio em dois navios com bandeiras da Tanzânia, no estreito de Kerch, que liga os mares Negro e de Azov, foi revisto em alta de 10 para 14, disseram autoridades russas.

“Temos 11 corpos”, declarou o porta-voz da agência federal russa dos transportes marítimos e fluviais, Alexei Kravtchenko, à AFP. “Três outras pessoas desapareceram na água sob os olhos dos salvadores”, acrescentou.

Estes três tripulantes são formalmente considerados como desaparecidos, mas estão provavelmente mortos, sublinhou. O porta-voz disse também que os dois navios, “Candy” e “Maestro”, tinham tripulações compostas por indianos e turcos. O Kandy tinha 17 tripulantes e o Maestro 14.

Um balanço anterior dava conta de 10 mortos e 14 sobreviventes. “Ninguém sabe onde estão as outras pessoas”, afirmou Kravtchenko, indicando que as operações de busca continuavam.

O incêndio declarou-se quando um dos navios transferia combustível para o outro, forçando os tripulantes a saltar borda fora, detalhou esta fonte. As autoridades do porto de Kerch estavam a preparar-se para acolher as vítimas.

O acidente ocorreu perto do estreito de Kerch, que esteve recentemente no centro de novas tensões entre a Federação Russa e a Ucrânia. Neste estreito, situado ao largo da península ucraniana da Crimeia, anexada pelos russos em 2014, em 25 de novembro os russos atacaram três navios da Marinha de guerra ucraniana, que vieram a capturar com 24 marinheiros a bordo.

