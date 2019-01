Os looks mais comentados de Melania ao fim de dois anos na Casa Branca

Depois de quase um mês desaparecida das objetivas dos jornalistas, Melania Trump quebrou o aparente silêncio para celebrar os dois anos de mandato do marido. No Twitter, a primeira-dama norte-americana publicou uma fotografia de ambos a dançar no baile da tomada de posse com a seguinte legenda: “Foram dois anos inesquecíveis na Casa Branca. Sinto-me honrada por servir esta grande nação”.

Desde que Donald Trump assumiu o comando da Casa Branca que a primeira-dama ficou nas bocas do mundo. A ex-modelo de origem eslovena já estará, por estes dias, habituada à presença do seu nome nos media — locais, nacionais e até internacionais –, sobretudo pelas escolhas de guarda-roupa: afinal, o que Melania veste, enquanto mulher do presidente dos Estados Unidos da América, é “culturalmente significante”.

De janeiro de 2016 a janeiro de 2018 muita tinta correu e muitos foram os looks da primeira-dama que deram que falar, como o casaco da Zara que Melania levou numa viagem ao Texas, numa visita a um abrigo de crianças separadas dos pais na fronteira dos EUA com o México. Nas costas do casaco estava a mensagem “I Really Don’t Care, Do U?” (“Realmente não me importo, e tu?”, em português).

Este e outros visuais de Melania Trump, escolhidos com a ajuda da Glamour, seguem na fotogaleria acima disponibilizada, que assinala o seu segundo aniversário enquanto primeira-dama.

