Ouça aqui todas as músicas do próximo Festival da Canção

Ao contrário do que aconteceu em edições anteriores, a RTP decidiu disponibilizar este ano a audição das canções que vão concorrer à próxima edição do Festival da Canção com antecedência. No canal de YouTube do concurso, foram publicados ao final desta manhã vídeos com os temas, acompanhados pelas letras. Já os pode ouvir todos.

Primeira semifinal (16 de Fevereiro)

Calema — A Dois

Convidados pela RTP para compor um tema para o Festival da Canção, os Calema escreveram “A Dois” em parceria com Nélson Heleno e vão cantá-la eles próprios no festival

Conan Osiris — Telemóveis

Novo fenómeno da música alternativa portuguesa, Conan Osiris escreveu “Telemóveis”. Vai cantá-la ele mesmo no Festival da Canção.

D’Alva — “Inércia”

Convidados pela RTP, os D’Alva compuseram “Inércia” e escolheram a cantora Ana Cláudia para a interpretar no concurso.

João Campos — É o Que É

Composta pelos D. A. M. A., a música é cantada por João Campos.

Filipe Keil — Hoje

É um dos dois compositores que não foi convidado pela RTP, mas concorre por ter vencido um concurso aberto ao público. Filipe Keil compôs e vai cantar “Hoje”.

Ela Limão — Mais Brilhante Que Mil Sóis

O tema foi composto por Flak, que convidou Ela Limão para o interpretar.

Soraia Tavares — O Meu Sonho

Composta pela cantora e compositora portuguesa de ascendência cabo-verdiana Lura, “O Meu Sonho” será cantada por Soraia Tavares

Matay — “Perfeito”

Tiago Machado, convidado pela RTP para participar no concurso, compôs a música, pediu a letra a Boss AC e convidou Matay para a cantar.

Segunda semifinal (23 de fevereiro)

Lara Laquiz — O Lugar

André Tentúgal compôs a música e a letra de “O Lugar” e convidou Lara Laquiz para cantar o tema

Madrepaz — Mundo a Mudar

O guitarrista, cantor e compositor Frankie Chavez escolheu a banda Madrepaz para cantar um tema original de sua autoria, escrito de propósito para o Festival da Canção.

Mariana Bragada — Mar Doce

Vencedora de um concurso público promovido pelo programa de rádo “Masterclass”, Mariana Bragada ganhou um lugar entre os compositores do Festival da Canção. Compôs e vai cantar “Mar Doce”.

Dan Riverman — “Lava”

Miguel Guedes, membro dos Blind Zero, compôs “Lava” e escolheu Dan Riverman para a cantar.

NBC — “Igual a Ti”

Rapper e cantor, NBC compôs uma canção chamada “Igual a Ti”, que procura combater a discriminação. Vai cantá-la no Festival da Canção.

Mila Dores — Debaixo do Luar

Rui Maia, músico e DJ dos X-Wife, escreveu “Debaixo do Luar” e convidou Mila Dores para interpretar a canção.

Surma — Pugna

Também Débora Umbelina, conhecida como Surma, recebeu um convite para participar nesta edição do Festival da Canção. Escreveu “Pugna” e decidiu que cantaria ela própria o tema.

