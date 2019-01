PSP apedrejada em manifestação contra violência policial

(Artigo em atualização)

Um grupo de cerca de 50 manifestantes terá arremessado pedras à PSP durante uma manifestação contra a violência policial que decorreu esta segunda-feira em Lisboa. A ação de protesto começou no Terreiro do Paço, junto ao Ministério da Administração Interna (MAI), e devia terminar no Marquês de Pombal, mas a intervenção policial acabou por desmobilizar os manifestantes. Já terão sido feitas quatro detenções.

Foram cerca de 200 manifestantes, segundo a SIC, que subiram a Avenida da Liberdade, mas um grupo de cerca de 50 começou logo no Terreiro do Paço “a causar alguma tensão”, como explicou ao Observador fonte oficial da PSP. Terá mesmo sido lançado um petardo junto ao MAI e foram arremessadas pedras. “Danificaram uma viatura policial junto à embaixada de Espanha e tivemos que fazer uma vaga de dispersão”, acrescentou a mesma fonte.

Nessa manobra policial foi logo detido um suspeito, mas ao início da noite foram feitas “várias detenções” que a PSP não soube para quantificar. Há quem avance que foram disparados tiros por parte da PSP, mas a polícia não confirma. “Pode ter sido o som dos petardos”, justificou a mesma fonte.

A manifestação terá sido promovida por moradores do bairro Jamaica, no Seixal, que se queixam de violência policial e que mostram vídeos onde agentes policiais agridem várias pessoas. Uma das manifestantes, no entanto, contou à SIC que um houve sim quem ficasse ferido com uma bala de borracha.

“Houve uma altura que queríamos passar na passadeira e não nos deixaram e começaram com o escudo que tinham nas mãos a empurrarem-nos”, disse uma das manifestantes à SIC, que justifica que a PSP lhes disse que estavam a impedir o trânisto. A rapariga admitiu que todos os manifestantes começaram a correr pela Avenida da Liberdade abaixo — como mostram as imagens já divulgadas– mas recusa que tivessem reagido à pedrada.

