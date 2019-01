As imagens impressionantes das cataratas do Niagara congeladas

Todos os anos, por esta altura, partes das cataratas do Niagara, na fronteira entre os Estados Unidos da América e o Canadá, congelam, dando origem a imagens impressionantes.

Com temperaturas que podem atingir os 20 graus abaixo de zero, a região fica coberta de neve e as cataratas do Niagara, uma das principais atrações naturais da América do Norte, congelam parcialmente, como mostram várias imagens partilhadas nas redes sociais pelos turistas que visitam a zona.

Veja na fotogaleria acima as imagens impressionantes das cataratas congeladas.

