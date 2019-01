Avião com jogador do Nantes desaparece da zona de radares no Canal da Mancha

O avião privado que transportava o avançado argentino do FC Nantes, Emiliano Sala, desapareceu esta segunda-feira dos radares no Canal da Mancha, avançaram os meios de comunicação franceses e confirmou a agência France Presse junto de fontes policiais. O jogador de 28 anos viajava de Nantes, em França, para Cardiff, no País de Gales.

Foot – L'attaquant Emiliano #Sala à bord d'un avion disparu en mer entre Nantes et Cardiff (sources policières) #AFP pic.twitter.com/YxF3aH6IB7 — Agence France-Presse (@afpfr) January 22, 2019

De acordo com o L’Équipe, o jogador dirigia-se para Cardiff para concluir a sua transferência para o Cardiff City, da Premier League, e deveria ter chegado às 22 horas locais desta segunda-feira. O último contacto feito terá sido por volta das 20 horas e as equipas de resgate aéreo e em mar já foram ativadas.

Segundo as autoridades francesas, o avião levava a bordo duas pessoas e as buscas foram interrompidas durante a noite e retomadas na manhã desta terça-feira. Inicialmente não foi confirmada a identidade de quem seguia a bordo do avião, mas a polícia francesa confirmou que Sala era um dos passageiros.

Segundo o instituto de meteorologia britânico, em declarações à BBC, as condições climatéricas em que o avião viajava não eram adversas. “Havia alguma chuva, mas nada muito intenso. E a velocidade do vento também não era má, entre 25 a 30 quilómetros por hora”, acrescentou o instituto. A polícia de Guernsey confirmou numa publicação no Twitter que já está a decorrer “uma operação de busca e resgate” a norte da ilha de Alderney, no Canal da Mancha, na sequência do “desaparecimento de uma aeronave”.

Searching for the light aircraft PA 46 Malibu resumed at 8am this morning. No trace has currently been found It was en route from Nantes, France to Cardiff, Wales with 2 people More info when available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 22, 2019

O avançado argentino foi anunciado este sábado como o novo reforço do Cardiff, num negócio que rendeu 17 milhões de euros ao clube francês, onde estava desde 2015 e chegou a ser orientado por Sérgio Conceição na época de 2016/17. Emiliano Sala era o terceiro melhor marcador da Liga Francesa e começou a sua carreira profissional no FC Crato, de Portalegre.

Os responsáveis do Cardiff City disseram esta terça-feira que estão “muito preocupados” com o desaparecimento da aeronave.

(Em atualização)

