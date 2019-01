CGD. Rui Rio acusa partidos de esquerda de “hipocrisia”

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou esta terça-feira os partidos de esquerda de “hipocrisia” ao dizerem que “é preciso continuar a investigar” a gestão da Caixa Geral de Depósitos, recordando que foram o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS quem decidiu encerrar a comissão de inquérito ao banco público.

“Os partidos, BE, PCP e PS estão muito indignados e dizem que é preciso continuar a investigar, foram os mesmos partidos que decidiram encerrar a comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos e que não permitiram que a comissão continuasse e fizesse aquilo que eles agora dizem que é preciso fazer, mas que na altura evitaram que fosse feito”, disse Rui Rio aos jornalistas.

Vamos ser claros para que a hipocrisia possa ter alguns limites”, acrescentou o líder social-democrata.

Esta segunda-feira, a ex-deputada do Bloco de Esquerda Joana Amaral Dias divulgou, no seu espaço de comentário político na CMTV, o relatório da auditoria feita à gestão do banco público entre 2000 e 2015 — um relatório a que a comissão de inquérito à CGD não teve acesso por se tratar de informações sob sigilo bancário.

Entretanto, o Governo já deu instruções para que o relatório divulgado seja remetido para o Banco de Portugal e para que sejam apuradas “quaisquer responsabilidades que possam advir da informação constante do relatório”.

O relatório, elaborado pela consultora e auditora EY, revela créditos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos a grandes devedores naqueles 15 anos sem cumprimento ds normas internas, o que terá levado o banco público a perder cerca de 1.200 milhões de euros em créditos de risco.

