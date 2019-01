Crimes de Vale e Azevedo no Benfica prescreveram

O Tribunal da Relação de Lisboa deu como prescritos todos os crimes de que João Vale e Azevedo estava acusado. Em causa estava o alegado desvio de verbas dos direitos televisivos do Benfica na ordem dos 1,2 milhões de euros. O julgamento deste processo estava marcado para 7 de março, mas fica agora sem efeito.

A notícia está a ser avançada pelo Diário de Notícias. O ex-presidente do Benfica estava acusado de crimes de peculato e falsificação de documentos. Os juízes desembargadores consideram que os crimes prescreveram em 2018, passados 18 anos dos factos em causa. O ex-presidente do Benfica tem ainda pendente um julgamento por burlas em março. Caso seja considerado culpado poderá ter que cumprir uma pena de dez anos de prisão.

A defesa de Vale e Azevedo tinha já apresentado um pedido de prescrição dos crimes em causa em maio de 2018, mas acabou por ser recusado no tribunal de primeira instância. Na altura o tribunal considerou que houve interrupção e suspensão no prazo de prescrição do inquérito, por exemplo durante o período em que esteve detido ao abrigo do mandado de detenção europeu (MDE). A acusação do Ministério Público (MP) acabou por só chegar em 2013. Á época, o tribunal emitiu ainda um despacho a marcar a data do julgamento, o que levou a defesa a recorrer para a Relação.

