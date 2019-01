Defender a costa africana é “contribuir para segurança de Portugal”, afirma o ministro da defesa

O ministro da Defesa Nacional afirmou esta terça-feira que a missão da fragata Álvares Cabral, que parte esta manhã para a costa ocidental africana para ajudar na defesa do território, “contribui para a segurança de Portugal e da Europa”.

“A fragata Álvares Cabral parte agora numa missão de dois meses, descendo a costa africana (…) e a falta de segurança naquela região é algo que produz insegurança para a Europa. Nessa medida, aquilo que vai fazer é ajudar na consolidação da soberania daqueles países, ajudá-los a patrulharem as suas águas e também contribuir para a segurança de Portugal e da Europa”, declarou João Gomes Cravinho.

O ministro falava aos jornalistas na Base Naval de Lisboa, em Almada, no distrito de Setúbal, após um discurso para os 156 militares que partem em esta terça-feira em missão para a costa ocidental africana, passando por Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Gabão, Angola, Camarões e Costa do Marfim.

Para o governante, a segurança de Portugal “começa longe das nossas fronteiras” e esta missão, inserida na iniciativa Mar Aberto 2019, é um exemplo disso mesmo.

Os militares vão permanecer em missão até 6 de abril e o ministro da Defesa aproveitou a ocasião para salientar o seu papel como “embaixadores de Portugal”.

“Efetivamente são marinheiros do mar e são embaixadores em terra quando contactam com as populações locais, aquilo que os habitantes estão a ver é um representante de Portugal”, salientou.

Segundo o governante, “vão fazer várias atividades de cooperação, quer seja de formação militar, formação da marinha, de guarda costeira dos países que vão visitar e também levar vários produtos humanitários, que representam aquilo que é a vontade da população portuguesa de estar mais próxima dos países lusófonos, de Cabo Verde, Angola e São Tomé”.

A missão vai permitir transportar diverso material de apoio a entidades e organismos sediados nos países, em particular ao navio patrulha Zaire, também da Marinha Portuguesa, que se encontra em missão na guarda costeira de São Tomé e Príncipe, desde 3 de janeiro de 2018.

A Fragata Álvares Cabral é comandada pelo capitão Alexandre dos Santos Fernandes e tem 156 militares a bordo, incluindo uma equipa de fuzileiros, de mergulhadores e médica.

