Falta sobre Gabriel no 0-1? Mão de Seferovic no 1-1? Rafa fora de jogo no golo anulado? Os casos do clássico

O Benfica-FC Porto começou a um ritmo absolutamente frenético e com 20 e poucos segundos de jogo já havia queixas por parte dos jogadores azuis e brancos sobre uma eventual falta sobre Marega na área encarnada. Ainda houve mais quedas em que se ficou a pedir penálti, protestos pelos critérios disciplinares de Carlos Xistra e protestos nos três golos até ao momento, bem como num outro lance já nos descontos da primeira parte em que foi invalidado aquele que seria o empate de Pizzi.

Em lance corrido, Marega surgiu isolado na área descaído sobre o lado direito, rematou para defesa de Svilar e, na recarga, Brahimi foi mais rápido e encostou para o 0-1 na área. No entanto, os jogadores encarnados ficaram a protestar uma falta sobre Gabriel no início da jogada, que acabou por apanhar em contra pé o conjunto de Bruno Lage. O VAR analisou o lance e deu indicações a Xistra para validar o golo; o árbitro albicastrense, perante o que ouviu, mandou seguir o encontro.

Pouco depois, Rafa fez o 1-1 numa recarga após nova defesa de Vaná a remate de Seferovic e parecia que estava tudo pronto para o recomeço da partida quando Xistra recebeu indicações da Cidade do Futebol a propósito de uma possível mão do avançado suíço quando recebe a bola na área antes do primeiro remate. O árbitro analisou no relvado as imagens e validou o golo.

Houve muitos protestos no banco dos dragões e Luís Gonçalves, diretor do futebol azul e branco, recebeu mesmo ordem de expulsão. Brahimi, pronto para recomeçar a partida, pedia celeridade no processo. E parecia esta a adivinhar o que viria a seguir, menos de um minuto depois desse pontapé de saída: Brahimi cruzou na esquerda ao segundo poste, Corona assistiu no meio para Marega e o maliano, sem marcação após a queda de Grimaldo, rematou forte para o 1-2.

Já nos descontos da primeira parte, e num lance de contra-ataque, Seferovic lançou bem Rafa que surgiu isolado frente a Vaná e assistiu para o lado onde Pizzi empurrou para o golo. O árbitro assistente deixou o lance seguir mas acabou por invalidar. Carlos Xistra recebeu indicações do VAR e confirmou essa irregularidade, no passe do sérvio para o avançado português.

Antes, Marega (1′) e Corona (8′) tinham ficado a reclamar na área do Benfica possíveis faltas para penálti, ao passo que João Félix e Rafa pediram cartão amarelo para os jogadores do FC Porto por entradas mais duras ou a cortar um lance prometedor.

